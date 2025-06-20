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Бастрыкин вручил Лукашенко медаль

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным.

Источник: Sputnik.by

Глава российского Следственного комитета вручил белорусскому лидеру медаль своего ведомства — «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне».

Весь советский народ победил в этой великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу.

цитирует Бастрыкина БелТА

Ранее в декабре минувшего года глава Следственного комитета РФ вручил президенту Беларуси медаль «За верность служебному долгу».

Лукашенко заверил тогда Бастрыкина, что следственные органы Беларуси и России будут действовать сообща, начиная с подготовки специалистов, и заканчивая оказанием поддержки на международных площадках.

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