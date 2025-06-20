Бастрыкин вручил Лукашенко медаль

Глава российского Следственного комитета вручил белорусскому лидеру медаль своего ведомства — «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне».
Весь советский народ победил в этой великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу.
Ранее в декабре минувшего года глава Следственного комитета РФ вручил президенту Беларуси медаль «За верность служебному долгу».
Лукашенко заверил тогда Бастрыкина, что следственные органы Беларуси и России будут действовать сообща, начиная с подготовки специалистов, и заканчивая оказанием поддержки на международных площадках.