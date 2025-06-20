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Собянин назвал главный показатель для оценки эффективности власти

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости оценивать эффективность власти по результатам ее работы. Он выступил на панельной сессии «Деловой климат России. Национальная модель и региональные возможности» в рамках ПМЭФ, передает АГН «Москва».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Самое главное не процесс, а результат, — заявил мэр. — Вся команда должна ориентироваться, что в результате-то».

Сергей Собянин пояснил, что следует обращать внимание на то, «как выросла экономика, как выросли инвестиции, как выросли доходы населения», а также на то, «какое отношение вообще бизнеса к власти».

Он добавил, что в настоящее время количество показателей нацпроектов, рейтингов губернаторов и иных индикаторов эффективности насчитывает около 5 тыс. «Даже с искусственным интеллектом это охватить… очень сложно», — добавил Собянин.

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