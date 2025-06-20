Собянин назвал главный показатель для оценки эффективности власти

«Самое главное не процесс, а результат, — заявил мэр. — Вся команда должна ориентироваться, что в результате-то».
Сергей Собянин пояснил, что следует обращать внимание на то, «как выросла экономика, как выросли инвестиции, как выросли доходы населения», а также на то, «какое отношение вообще бизнеса к власти».
Он добавил, что в настоящее время количество показателей нацпроектов, рейтингов губернаторов и иных индикаторов эффективности насчитывает около 5 тыс. «Даже с искусственным интеллектом это охватить… очень сложно», — добавил Собянин.