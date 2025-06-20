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Радий Хабиров прокомментировал итоги нацрейтинга инвестклимата регионов

Глава Башкортостана Радий Хабиров, комментируя итоги национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, отметил, что важно не только место в нем, а что кроется за этим.

Источник: Башинформ

"Мы же всегда ставим амбициозные задачи, они не из разряда мечтаний, они опираются на реальную ситуацию. Конечно, надо двигаться выше, надо и второе, и первое. Вопрос же не в местах, вопрос в том, что это место отражает реальные результаты нашей работы. И здесь очень важен все-таки не сам рейтинг, важно то, что за ним кроется. В конкретных рублях, конкретных предприятиях, которые создавались. Мы шесть лет подряд даем возможность расти экономике. Шесть лет подряд мы постоянно улучшаем меры поддержки. Это хороший результат. Шесть лет подряд бизнес видит, что в республике работает адекватная управленческая команда.

Рейтинг во многом опирается на мнение предпринимательского сообщества, проводятся постоянно опросы. И для нас это очень важно, значит, мы на правильном пути. Роль управленческой команды — в развитии бизнеса, мы сами его не создаем, мы как государство помогаем бизнесу. Создаем им условия, поддерживаем, защищаем, мотивируем", — отметил Радий Хабиров.