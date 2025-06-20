Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил проблемные точки Самарской области

«За год работы команда нового правительства расшила достаточно узкие места в строительстве. У нас были большие проблемы в капитальном строительстве. Многие объекты с федеральным софинансированием не строились. Это было связано с недостаточно ответственным отношением к госконтрактам строителей, ошибками в проектировании», — сказал глава региона.