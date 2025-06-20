Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил проблемные точки Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назвал основные проблемы региона. По его словам, есть над чем работать в сферах строительства и экологии. Об этом он заявил в интервью радио «КП-Самара» на полях ПМЭФ-2025.
«За год работы команда нового правительства расшила достаточно узкие места в строительстве. У нас были большие проблемы в капитальном строительстве. Многие объекты с федеральным софинансированием не строились. Это было связано с недостаточно ответственным отношением к госконтрактам строителей, ошибками в проектировании», — сказал глава региона.
Еще одна проблемная тема — мусорная реформа, которая проводилась под руководством федерального правительства, но так и не была полноценно выполнена.
«Сейчас мы завершаем первые шаги программы обращения с отходами. Тема экологии — одна из наиболее чувствительных для жителей Самарской области, как и капитальное строительство соцобъектов», — отметил Вячеслав Федорищев.