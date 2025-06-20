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СМИ: США могут ударить по Ирану в выходные

Ситуация на Ближнем Востоке развивается стремительно и может измениться в ближайшие два дня, а высокопоставленные официальные лица США уже готовятся к нанесению ударов по Ирану, утверждают зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Президент США Дональд Трамп несколько дней публично размышлял о присоединении к израильским ударам по Ирану. В среду Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть «идеи относительно того, что делать», но он предпочитает принимать решение «в последнюю секунду», сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заверила, что окончательное решение по Ирану Трамп примет в течение двух недель.

Однако источник Bloobmerg утверждают, что удар будет нанесен в ближайшие выходные, а главы некоторых федеральных агентств в США уже начали к нему готовиться.

В Израиле в четверг подтвердили, что ожидают, что США присоединятся к авиаударам по Ирану в течение 24−48 часов. Об этом газете Times of Israel рассказал высокопоставленный чиновник.

Они (США) должны принять собственное решение. Мы узнаем об этом в ближайшие 24−48 часов.

высокопоставленный израильский чиновник

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп «тайно» одобрил удары по Ирану, но пока не отдал приказ. На британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане переброшены американские бомбардировщики В-2 с корректируемыми противобункерными аивабомбами GBU-57. Хотя эта база сдана США в аренду до 2036 года, правительство Британии должно дать разрешение на ее использование для нанесения ударов по объектам в Иране, и глава МИД Британии Дэвид Лэмми в Вашинтоне провел консультации по этому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио, уточняет The Guardian.

В четверг американский журналист-расследователь Сеймур Херш заявил, что Трамп отдаст приказ об атаках на Иран в выходные.

По его данным, Белый дом «одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги… в Фордо, будут атакованы не раньше выходных». Как он утверждает, решение о начале атаки в субботу-воскресенье Трамп принял потому, что хочет «максимально смягчить» шок от ударов по Ирану к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник.

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