СМИ: США могут ударить по Ирану в выходные

Президент США Дональд Трамп несколько дней публично размышлял о присоединении к израильским ударам по Ирану. В среду Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть «идеи относительно того, что делать», но он предпочитает принимать решение «в последнюю секунду», сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге заверила, что окончательное решение по Ирану Трамп примет в течение двух недель.
В Израиле в четверг подтвердили, что ожидают, что США присоединятся к авиаударам по Ирану в течение 24−48 часов. Об этом газете Times of Israel рассказал высокопоставленный чиновник.
Они (США) должны принять собственное решение. Мы узнаем об этом в ближайшие 24−48 часов.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп «тайно» одобрил удары по Ирану, но пока не отдал приказ. На британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане переброшены американские бомбардировщики В-2 с корректируемыми противобункерными аивабомбами GBU-57. Хотя эта база сдана США в аренду до 2036 года, правительство Британии должно дать разрешение на ее использование для нанесения ударов по объектам в Иране, и глава МИД Британии Дэвид Лэмми в Вашинтоне провел консультации по этому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио, уточняет The Guardian.
По его данным, Белый дом «одобрил полномасштабную бомбардировку Ирана, но конечные цели, центрифуги… в Фордо, будут атакованы не раньше выходных». Как он утверждает, решение о начале атаки в субботу-воскресенье Трамп принял потому, что хочет «максимально смягчить» шок от ударов по Ирану к открытию торгов на Уолл-стрит в понедельник.