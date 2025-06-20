СМИ: США могут ударить по Ирану в выходные

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Трамп «тайно» одобрил удары по Ирану, но пока не отдал приказ. На британскую базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане переброшены американские бомбардировщики В-2 с корректируемыми противобункерными аивабомбами GBU-57. Хотя эта база сдана США в аренду до 2036 года, правительство Британии должно дать разрешение на ее использование для нанесения ударов по объектам в Иране, и глава МИД Британии Дэвид Лэмми в Вашинтоне провел консультации по этому вопросу с госсекретарем США Марко Рубио, уточняет The Guardian.