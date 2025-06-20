МИД Ирана исключил планы по созданию ядерного оружия

«Если бы Иран хотел создать бомбу, он бы определенно сделал ее к настоящему времени. Иран никогда не стремился к обладанию ядерным оружием и никогда не будет стремиться к этому в будущем», — сказал Саид Хатибзаде, его слова приводит Tasnim.
В Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году, лимит запасов урана равнялся 202,8 кг, а уровень обогащения не должен был превышать 3,67%. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках СВПД. По последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 кг высокообогащенного урана. При этом у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия.
Операция Израиля «Народ как лев», начавшаяся 13 июня, нацелена на объекты ядерной и оборонной промышленности Ирана. Власти США настаивают, что Тегеран должен полностью отказаться от ядерной программы даже для мирных целей, чтобы избежать возможных угроз. Иран это требование отвергает.