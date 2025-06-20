МИД Ирана исключил планы по созданию ядерного оружия

В Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году, лимит запасов урана равнялся 202,8 кг, а уровень обогащения не должен был превышать 3,67%. В 2019 году, спустя год после выхода США из ядерной сделки, Иран начал отказываться от некоторых обязательств в рамках СВПД. По последним данным МАГАТЭ, Иран накопил около 400 кг высокообогащенного урана. При этом у инспекторов МАГАТЭ нет доказательств наличия у Ирана программы создания ядерного оружия.