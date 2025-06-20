Эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9% — Собянин

«Есть такой международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, то эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет ну 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал, поэтому высоко оцениваю работу противовоздушной обороны. Спасибо огромное верховному главнокомандующему, который сам занимается лично этими вопросами, генеральному штабу, министерству обороны, воздушно-космическим силам — всем, кто участвует в этой работе», — сказал мэр столицы.