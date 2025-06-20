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Эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9% — Собянин

Эффективность работы ПВО вокруг Москвы составляет более 99%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала РБК.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Есть такой международный норматив, что если ПВО сбивает 80% целей, то это высший класс. Исходя из количества запусков в сторону Москвы и количества отбитых беспилотников, то эффективность работы ПВО вокруг Москвы на первых рубежах составляет ну 99,99%. В мире никто ничего подобного не достигал, поэтому высоко оцениваю работу противовоздушной обороны. Спасибо огромное верховному главнокомандующему, который сам занимается лично этими вопросами, генеральному штабу, министерству обороны, воздушно-космическим силам — всем, кто участвует в этой работе», — сказал мэр столицы.

По его словам, за последние месяцы на Москву были запущены тысячи беспилотников. «Вы сами хорошо знаете, в конце концов долетели и упали на Москву буквально считанные единицы, никаких серьезных разрушений не произошло», — добавил Собянин.

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