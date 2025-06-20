Bloomberg: обещания решить вопросы за «пару недель» стали дежурными для Трампа

Как отмечает агентство, Трамп уже долгие годы прибегает к формулировке за «пару недель» для обозначения срока, когда нужно ждать от США решения по определенному вопросу. При этом американский лидер не всегда соблюдает эти сроки, а иногда совсем забывает про свои обещания.