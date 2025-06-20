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Bloomberg: обещания решить вопросы за «пару недель» стали дежурными для Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склонен устанавливать двухнедельные сроки для решения острых вопросов, однако не всегда их соблюдает. Об этом пишет агентство Bloomberg, комментируя предположение Белого дома о том, что США в течение двух недель решат, наносить ли удары по Ирану.

Источник: Reuters

Как отмечает агентство, Трамп уже долгие годы прибегает к формулировке за «пару недель» для обозначения срока, когда нужно ждать от США решения по определенному вопросу. При этом американский лидер не всегда соблюдает эти сроки, а иногда совсем забывает про свои обещания.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что, по мнению Трампа, есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе. Как уточнила Ливитт, в течение двух недель Трамп решит, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану.

В конце мая Трамп заявил, что США рассчитывают в течение примерно двух недель решить, как идут переговоры по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Вашингтон будет «реагировать немного по-другому», если посчитает, что РФ якобы «морочит голову» США.

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