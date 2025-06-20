Bloomberg: обещания решить вопросы за «пару недель» стали дежурными для Трампа

Как отмечает агентство, Трамп уже долгие годы прибегает к формулировке за «пару недель» для обозначения срока, когда нужно ждать от США решения по определенному вопросу. При этом американский лидер не всегда соблюдает эти сроки, а иногда совсем забывает про свои обещания.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что, по мнению Трампа, есть шансы на дипломатическое взаимодействие с Тегераном по его ядерной программе. Как уточнила Ливитт, в течение двух недель Трамп решит, будут ли Соединенные Штаты наносить удары по Ирану.
В конце мая Трамп заявил, что США рассчитывают в течение примерно двух недель решить, как идут переговоры по мирному урегулированию на Украине. По его словам, Вашингтон будет «реагировать немного по-другому», если посчитает, что РФ якобы «морочит голову» США.