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Захарова ответила на вопрос о предоставлении убежища Маску в России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает информацией о предложении предоставить американскому предпринимателю Илону Маску убежище в России, нужно обращаться к тем, кто это вбросил.

Источник: Reuters

«Вы обращайтесь к тем, кто все это вбросил и кто это все раскручивает… У меня нет никакой информации насчет этого, кроме материалов в сети», — сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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