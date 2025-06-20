Захарова ответила на вопрос о предоставлении убежища Маску в России

«Вы обращайтесь к тем, кто все это вбросил и кто это все раскручивает… У меня нет никакой информации насчет этого, кроме материалов в сети», — сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
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