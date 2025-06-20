В Кремле заявили о стратегическом преимуществе РФ над Украиной

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва не раз подчеркивала, что готова к прекращению огня лишь при условии, что Киев откажется от получения зарубежной военной поддержки. Песков заверил, что Россия не станет использовать возможную паузу в боевых действиях в своих интересах.