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В Кремле заявили о стратегическом преимуществе РФ над Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается упускать стратегическое преимущество над Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. Об этом 20 июня он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва не раз подчеркивала, что готова к прекращению огня лишь при условии, что Киев откажется от получения зарубежной военной поддержки. Песков заверил, что Россия не станет использовать возможную паузу в боевых действиях в своих интересах.

Президент РФ Владимир Путин 14 июня подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом Путин сообщил об исполнении договоренностей, достигнутых на уже состоявшихся переговорах с делегацией Украины.

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