В Кремле заявили о стратегическом преимуществе РФ над Украиной

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать», — заявил Песков.
Официальный представитель Кремля отметил, что Москва не раз подчеркивала, что готова к прекращению огня лишь при условии, что Киев откажется от получения зарубежной военной поддержки. Песков заверил, что Россия не станет использовать возможную паузу в боевых действиях в своих интересах.
Президент РФ Владимир Путин 14 июня подтвердил готовность Москвы продолжать переговоры с Киевом. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом Путин сообщил об исполнении договоренностей, достигнутых на уже состоявшихся переговорах с делегацией Украины.