Лукашенко заявил о планах провести серьезную донастройку в системе образования

«Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена, — сказал глава государства. — Надо донастроить. Я обещал, что к образованию мы больше возвращаться не будем, потому что эти реформы уже людям надоели. Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами. Для того, чтобы, когда нынешнее поколение управленцев уйдет со сцены, вам, молодежи, немножко было легче. Будем эти авгиевы конюшни расчищать. Мы не останавливаемся на том, что у нас есть сегодня в системе образования».
Александр Лукашенко, в частности, коснулся сроков обучения в вузах. Ранее глава государства ставил задачу сократить их за счет изучения в меньшем объеме непрофильных для тех или иных специальностей дисциплин.
«Может, один семестр надо изучать дисциплину, а изучают два-три семестра. А потом все это быстро забываем, — сказал белорусский лидер. — Видим вопросы к преподавательскому составу, видим вопросы к руководству вузов. Я полагаю, через месяц вернемся к этим вопросам, серьезно обсудим их».
По словам Президента, сроки обучения хоть и сократили, но заменили это сокращение системой с бакалавриатом. В Беларуси он представляет собой первую ступень высшего образования, которая обеспечивает фундаментальную подготовку по выбранной специальности и длится четыре года. После окончания бакалавриата выпускник получает диплом бакалавра и может либо начинать работать, либо продолжить обучение на второй ступени высшего образования — в магистратуре. Она необходима, например, тем, кто хочет заниматься научной и педагогической деятельностью, для занятия определенных должностей, а также дальнейшего обучения в аспирантуре.
«Увеличили за счет этого часы и так далее. Вот нам этим путем идти не надо. Надо учиться столько, сколько надо. Если положено в вузе три с половиной или четыре года, значит, четыре. Но не шесть», — подчеркнул глава государства.
«А то мы переживаем, что у нас ученых нет, а создаем некие барьеры. А потом еще и аспирантура для того, чтобы стать не великим, а обычным ученым», — сказал Александр Лукашенко.
Президент при этом напомнил, что в свое время категорически запретил «бегать по какому-то Болонскому процессу».
В качестве примера в отношении продолжительного срока обучения Александр Лукашенко привел Академию искусств, где по некоторым специальностям он составляет шесть лет. «Туда приходят талантливые люди. Надо талант поддержать и развить. Шесть лет. Больше, чем некоторые дисциплины в медицинских университетах. Это что, нормально? И что мы получили? Змагарами стали в 2020 году, впереди колонн шли», — заявил глава государства.