Лукашенко заявил о планах провести серьезную донастройку в системе образования

«Мы договорились с министром, что в ближайшее время мы серьезно еще раз подойдем к некоторым проблемным вопросам образования. Система будет, прямо скажу, серьезно подрегулирована и поднастроена, — сказал глава государства. — Надо донастроить. Я обещал, что к образованию мы больше возвращаться не будем, потому что эти реформы уже людям надоели. Мы больше не будем касаться человеческих аспектов, людских, а займемся более глубинными вопросами. Для того, чтобы, когда нынешнее поколение управленцев уйдет со сцены, вам, молодежи, немножко было легче. Будем эти авгиевы конюшни расчищать. Мы не останавливаемся на том, что у нас есть сегодня в системе образования».