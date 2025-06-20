Лукашенко вручена вторая награда от Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 20 июня во время встречи с президент Беларуси Александром Лукашенко (о ней подробнее здесь) вручил белорусскому лидеру ведомственную медаль «80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне», сообщила БелТА.
Надо сказать, что это уже вторая награда от Следственного комитета России белорусскому лидеру за последнее время. В конце 2024 года Александру Лукашенко была вручена медаль «За верность служебному долгу».
Вручая Александру Лукашенко медаль к 80-летию Победы в войне против фашизма Александр Бастрыкин отметил, что весь советский народ победил в этой великой войне, а белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу.
Кстати, Александр Лукашенко сказал, что нужно сделать белорусским выпускникам.
Кроме того, мы писали, что механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси: «10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной».