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Яровая: фейки становятся подложкой для оправдания санкций против России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Фейки становятся подложкой для оправдания действий политиков и стран, а также санкций против РФ, так как нужны были стереотипы, что Россия это заслужила, заявила вице-спикер ГД Ирина Яровая.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня обман или фейки становятся подложкой для оправдания тех или иных действий политиков и стран, в том числе для оправдания действий агрессивных, для оправданий тех же санкций, которые на самом деле должны называться как экономический бандитизм, но они называются экономическими санкциями. Но для того, чтобы у мирового сознания, общества, у народов разных стран не возникало противление злу, нужно было заложить стереотипы о том, что Россия это заслужила», — сказала она на сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидации усилий» в рамках ПМЭФ.

Она отметила, что обман стал технологией «большого масштаба», потому что коммуникации приобрели другую скорость и другое целеполагание.

Депутат добавила, что формы обмана имеют разное оформление и право в мире претерпевает серьезные испытания.

«Сегодня дезинформация в политическом смысле — это фактически информационный терроризм. Но мы же научились противодействовать терроризму в логике национальном, например, контртеррористические операции», — добавила парламентарий.

Вице-спикер добавила, что есть «вбросы», которые несут цивилизационную угрозу и влияют на глобальную безопасность.

«Здесь должна работать система реагирования того журналистского сообщества, которая готова в очень короткий период времени опровергнуть эту информацию, не дав политикам совершать чудовищные действия, которые бы оправдывались», — заключила она.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером форума.