Яровая: фейки становятся подложкой для оправдания санкций против России

«Сегодня обман или фейки становятся подложкой для оправдания тех или иных действий политиков и стран, в том числе для оправдания действий агрессивных, для оправданий тех же санкций, которые на самом деле должны называться как экономический бандитизм, но они называются экономическими санкциями. Но для того, чтобы у мирового сознания, общества, у народов разных стран не возникало противление злу, нужно было заложить стереотипы о том, что Россия это заслужила», — сказала она на сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидации усилий» в рамках ПМЭФ.