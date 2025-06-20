Полковник Ходаренок: сравнение СВО с конфликтом Ирана и Израиля некорректно

На фоне вооруженного конфликта Израиля с Ираном многие отечественные и западные аналитики сравнивают ход боевых действий с проведением специальной военной операции. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, корректно ли это сопоставление.
На первый взгляд, действия Армии обороны Израиля в ходе операции «Восходящий лев» выглядят более чем убедительно. Их ВВС в предельно короткий срок (за двое суток) завоевали господство в воздухе и действуют над территорией Ирана без каких-либо ограничений, просто в настоящее время гоняются за каждой пусковой установкой оперативно-тактических ракетных комплексов Тегерана.
Силы и средства ПВО Исламской Республики либо подавлены, либо полностью разгромлены. О характере действий в этом конфликте боевой авиации Ирана вообще нет никакой достоверной информации, как будто в структуре вооруженных сил Исламской Республики никогда и не было такого вида ВС. Ракетные удары Тегерана по объектам на территории Израиля продолжаются, однако интенсивность их ослабевает с каждым днем.
На этом фоне действия российских военных в ходе специальной военной операции вроде как выглядят не столь убедительно и победоносно. Однако сразу подчеркнем главное отличие «Восходящего льва» от СВО: в оценке боевых и оперативных возможностей Вооруженных сил Ирана многими отечественными аналитиками в период, предшествующий конфликту, допускались большие неточности и преувеличения.
Многим представителям российского экспертного сообщества военная мощь Тегерана представлялась как нечто вроде несокрушимого бастиона Среднего Востока. На самом деле это далеко не так. Современная война — это во многом состязание технологий. И в этой сфере Израиль превосходит в средствах ведения вооруженной борьбы Иран как минимум на поколение, а то и на два.
А вот ~Россия на полях сражений СВО имеет дело с противником, примерно равным по своим боевым и оперативным возможностям.~ Более того, на первых этапах операции в некоторых вопросах ВСУ даже превосходили российскую армию (к примеру, управление и связь, количество и качество БПЛА, объем и качество разведданных, высокоточные реактивные системы залпового огня и пр.). В настоящее время по многим показателям превосходство ВСУ уже нивелировано, но, тем не менее, не стоит забывать, что в плане вооружения, военной и специальной техники ~ВС РФ в ходе СВО имеет дело не столько собственно с украинской армией, сколько с блоком НАТО — самой мощным военным союзом в мире.~ Поэтому сравнение спецоперации с «Восходящим львом» по большинству позиций абсолютно некорректно.
На фоне успехов Армии обороны Израиля многие аналитики с ходу подвергли сомнению только что сформировавшиеся мнение о том, что конфликт на Украине перевернул все предыдущие представления о вооруженных столкновениях XXI века типа «войны 6-го поколения», «бесконтактные сражения» и пр. Сегодня эти эксперты говорят примерно следующее:
«Вот вам в чистом виде бесконтактная война передовой в военном отношении державы. Пожалуйста, и применение высокоточного оружия, и отсутствие значительных жертв мирного населения, и налицо хирургическая точность ударов. А тут Бахмут в течение года берут, превращая все вокруг в развалины. И что-то нам еще рассказывают про второе рождение артиллерии, новую роль танков и коренным образом изменившийся характер вооруженной борьбы нового века. А вот вам пример, как надо воевать. То есть все предыдущие представления о войнах XXI века верны, а СВО является исключением».
И в самом деле, когда происходит высокотехнологичное избиение с воздуха стран третьего мира (Ливия, Ирак, Иран), поневоле можно прийти к выводам о торжестве бесконтактных войн. Но вот когда сталкиваются противники, равные по силам и возможностям, то получается либо Верден, либо Сомма. В нашем случае — Бахмут, Часов Яр и Соледар.
А теперь что касается сильнейшей армии Ближнего и Среднего Востока (да и не только востока, надо объективно заметить) — Армии обороны Израиля, которую сейчас нам некоторые специалисты ставят в пример. Отнюдь не преуменьшая высоких боевых качеств военной организации еврейского государства, напомним, что и у ЦАХАЛ есть свой Бахмут, которым они не могут овладеть уже в течение почти двух лет.
Это, как известно, сектор Газа. Там уже почти все превращено в развалины и доведено до уровня щебня, а победоносного завершения сражения до сих пор нет. И в этом конфликте по-прежнему огромное значение играют артиллерия, танки, саперы, штурмовые группы. То есть все то, что кажется отжившим свой век на фоне операции «Восходящий лев».
Иногда возражают — ЦАХАЛ ведет боевые действия очень организованно и потери Армии обороны Израиля в секторе Газа минимальны. С одной стороны, все вроде как тут верно, тут только стоит добавить, что противник ЦАХАЛ в секторе далеко не равноценен Израилю. На оснащении ХАМАС стрелковое вооружение, гранатометы, легкие минометы, неуправляемые реактивные снаряды.
А теперь представим на минуту, если бы в распоряжении ХАМАС была дальнобойная артиллерия, современные танки и БМП, реактивные системы залпового огня, оперативно-тактические ракетные комплексы, орбитальная группировка космических аппаратов, боевая и армейская авиация. Получилось бы на выходе «бесконтактная война»? Или же противники в этом случае по два-три месяца бились за каждый дом, квартал, высоту, предпринимая атаку за атакой?
Так что с разного рода поспешными сравнениями и неглубокими выводами торопиться не стоит. Тем более, что конфликт Ирана с Израилем еще не завершился.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),