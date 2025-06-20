А вот ~Россия на полях сражений СВО имеет дело с противником, примерно равным по своим боевым и оперативным возможностям.~ Более того, на первых этапах операции в некоторых вопросах ВСУ даже превосходили российскую армию (к примеру, управление и связь, количество и качество БПЛА, объем и качество разведданных, высокоточные реактивные системы залпового огня и пр.). В настоящее время по многим показателям превосходство ВСУ уже нивелировано, но, тем не менее, не стоит забывать, что в плане вооружения, военной и специальной техники ~ВС РФ в ходе СВО имеет дело не столько собственно с украинской армией, сколько с блоком НАТО — самой мощным военным союзом в мире.~ Поэтому сравнение спецоперации с «Восходящим львом» по большинству позиций абсолютно некорректно.