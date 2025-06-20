Axios: США готовы ударить по Ирану самой мощной в мире неядерной бомбой

Чтобы ликвидировать Фордо, потребуется как минимум две бомбы, причем обе они для уничтожения укреплений должны попасть в одно и то же место, считает американский военный историк Роберт Пейп. Как предполагает Axios, для сброса бомб США будут использовать стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, которые уже переброшены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.