Axios: США готовы ударить по Ирану самой мощной в мире неядерной бомбой

Целью атаки является разрушение Фордо, который играет важную роль в ядерной программе Ирана. В США и Израиле предполагают, что, если он «переживет» нынешний конфликт, Иран «возобновит и ускорит» разработку ядерного оружия, говорится в статье.
Вся операция… должна быть завершена ликвидацией Фордо.
GBU-57 весом в 13,6 тонны обладает уникальной способностью поражать объекты, находящиеся глубоко под землей в хорошо укрепленных бункерах. В 2015 году ВВС США заявили, что GBU-57 была «разработана для выполнения сложной миссии по обнаружению и уничтожению оружия массового поражения наших противников, расположенного на хорошо охраняемых объектах»,
Чтобы ликвидировать Фордо, потребуется как минимум две бомбы, причем обе они для уничтожения укреплений должны попасть в одно и то же место, считает американский военный историк Роберт Пейп. Как предполагает Axios, для сброса бомб США будут использовать стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, которые уже переброшены на авиабазу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.
Кроме того, журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик в четверг сообщила, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране. В частности, на своей странице в соцсети Х она написала:
Хотя американкие военные не сомневаются в эффективности GBU-57 для уничтожения объекта в Фордо, они также заявили, что рассматривают и другие варианты, включая применение тактического ядерного оружия.
При этом Axios подчеркивает, что Трамп пока не отдал приказ. Тем не менее издание предупреждает, что нападение США на Иран вызовет ответные действия по американским базам и другим объектам в регионе, что потенциально втянет США в затяжной конфликт на Ближнем Востоке.