Захарова сообщила, где нашли детей, в похищении которых обвиняли Россию

Она добавила, что, по заявлениям североевропейских государств, те не знают, сколько пропавших украинских детей находятся на их территории. Кроме того, в Польшу прибыли «тысячи украинских детей, которые пересекли границу, были зафиксированы изначально, но в школу перестали ходить». Никто не знает, где они находятся, отметила Захарова. Она также сказала, что в европейских странах детей в украинских семьях отбирают у родителей.