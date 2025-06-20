Кнайсль допустила согласие Украины с требованиями России

По словам Кнайсль, страны Европы утратили навык дипломатии. При этом у Москвы гораздо больше точек соприкосновения с Вашингтоном, а народы РФ и США в большей степени похожи по своим взглядам друг на друга, чем на европейцев, подчеркнула экс-глава австрийского МИДа.