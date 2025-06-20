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Кнайсль допустила согласие Украины с требованиями России

Киеву придется согласиться на требования России по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 20 июня заявила «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Источник: РИА "Новости"

«Весь мир следит за Ираном, военная поддержка отправляется вместо Украины в Израиль, и при этом раскладе я допускаю вероятность, что украинская сторона будет иначе смотреть на многие пункты в российском меморандуме», — отметила она.

По словам Кнайсль, страны Европы утратили навык дипломатии. При этом у Москвы гораздо больше точек соприкосновения с Вашингтоном, а народы РФ и США в большей степени похожи по своим взглядам друг на друга, чем на европейцев, подчеркнула экс-глава австрийского МИДа.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в студии «Известий» на ПМЭФ-2025 заявил, что темой третьего раунда переговоров с Украиной может стать продолжение гуманитарных обменов, в том числе пленными. Он отметил, что как собеседникам в переговорах украинским властям доверять нельзя, поэтому РФ готова прибегать к посредническим услугам США ради разрешения проблем мирным путем.

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