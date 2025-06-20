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Захарова оценила ситуацию вокруг Ирана

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мир может находиться в одном миллиметре от катастрофы в контексте ситуации вокруг Ирана.

Источник: © РИА Новости

«Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии», — сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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