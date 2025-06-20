Захарова оценила ситуацию вокруг Ирана

«Мы наблюдаем атаки не только против страны или граждан, это удары по ядерным материалам и объекты с этими веществами. Это момент, когда весь мир и медиа должны понять, с чем мы сталкиваемся. Это может быть один миллиметр от ядерной трагедии», — сказала Захарова журналистам на полях ПМЭФ.