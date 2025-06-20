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Радий Хабиров на ПМЭФ провел встречу с главой Республики Алтай

20 июня на площадке XXVIII Петербургского международного экономического форума Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с Главой Республики Алтай Андреем Турчаком. На повестке — вопросы расширения межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов.

Источник: Башинформ

Отметим, в начале июня делегация Башкортостана посетила Алтай, где состоялась презентация экономического и туристического потенциала регионов.

Радий Хабиров выразил признательность управленческой команде Республики Алтай за плодотворное сотрудничество и поддержку новых инициатив. Так, с 2025 года между Уфой и Горно-Алтайском запустили прямое авиасообщение. Это открывает дополнительные возможности для развития туризма и повышения предпринимательской активности.

Кроме того, предприятия Алтая вошли в межрегиональный промышленный кластер, мебельный кластер ПФО, а также кластеры производителей детских игрушек и лёгкой промышленности.

— Мы взяли шефство над Республикой Алтай в плане развития промышленности. Также хотим активно сотрудничать в сфере туризма, — отметил Радий Хабиров. — Важно, что на площадке ПМЭФ есть хорошая возможность пообщаться в неформальной обстановке, спокойно обсудить актуальные вопросы.

Андрей Турчак в свою очередь высоко оценил эффективность взаимодействия с Башкортостаном и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.