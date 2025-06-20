Радий Хабиров на ПМЭФ провел встречу с главой Республики Алтай

Радий Хабиров выразил признательность управленческой команде Республики Алтай за плодотворное сотрудничество и поддержку новых инициатив. Так, с 2025 года между Уфой и Горно-Алтайском запустили прямое авиасообщение. Это открывает дополнительные возможности для развития туризма и повышения предпринимательской активности.