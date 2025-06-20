Путин начал серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ

Сначала глава государства пообщался с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой.
Основные заявления президента:
- первый бизнес-диалог Россия — Бахрейн на ПМЭФ прошел успешно;
- взаимная торговля растет, товарооборот в первом квартале года вырос на 15%;
- Москва с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.
После главной сессии форума президент также встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.