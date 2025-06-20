Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин начал серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин начал серию встреч с зарубежными гостями ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Сначала глава государства пообщался с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером бен Хамадом Аль Халифой.

Основные заявления президента:

  • первый бизнес-диалог Россия — Бахрейн на ПМЭФ прошел успешно;
  • взаимная торговля растет, товарооборот в первом квартале года вырос на 15%;
  • Москва с тревогой следит за эскалацией ситуации на Ближнем Востоке.

После главной сессии форума президент также встретится с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсекретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.