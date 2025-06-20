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Путин приехал на площадку ПМЭФ

Путин приехал в Экспофорум в Петербурге, где проходит ПМЭФ-2025.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), передает в пятницу корреспондент РИА Новости.

В графике главы государства — участие в центральном мероприятии форума, пленарной сессии. Запланирован также ряд международных встреч, в том числе с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.