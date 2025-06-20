Путин приехал на площадку ПМЭФ

В графике главы государства — участие в центральном мероприятии форума, пленарной сессии. Запланирован также ряд международных встреч, в том числе с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой, главой ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.