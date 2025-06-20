Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна

Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.