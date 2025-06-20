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Путин проводит переговоры с сыном короля Бахрейна

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер Бен Хамад Аль Халифа проводят переговоры на площадке ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ и направил в Петербург представительную делегацию, состоящую из около 80 человек. Приезд сына короля Бахрейна на ПМЭФ свидетельствует о важности контактов с Россией для королевства, отметил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ожидается, что в ходе беседы Путин и Аль Халифа затронут различные вопросы двусторонней повестки дня. Кроме того, стороны обсудят нынешнее обострение конфликта между Ираном и Израилем.

В 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.