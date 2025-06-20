Захарова предупредила о ядерной угрозе всему региону Каспийского моря

Она впрямую не назвала угрозу «ядерной», но напомнила о катастрофе на японской на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, которая произошла вследствие землетрясения и последовавшего за ним цунами. «Вспомните Фукусиму. А это была локальная история. Япония имела все возможности локализовать катастрофу», — добавила Захарова.