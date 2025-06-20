ABC: президент Индонезии отказался от участия в G7, чтобы встретиться с Путиным

Согласно статье, официальной причиной отказа стало то, что его встреча с Владимиром Путиным была запланирована заранее. Прабово, будучи человеком слова, решил пропустить саммит «богатых либеральных демократий» G7 в пользу участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Этот форум, известный как «российский Давос», является местом, где Россия, столкнувшаяся с жесткими западными санкциями, стремится привлечь иностранные инвестиции и продемонстрировать лучшие образцы своего бизнеса и технологий, отмечает издание.
Прабово принял решение о посещении ПМЭФ после появившихся ранее в этом году сообщений о том, что Москва якобы уговаривает Джакарту разместить бомбардировщики дальнего радиуса действия в индонезийской провинции Папуа, что вызвало беспокойство в западных внешнеполитических и оборонных кругах.
На этой неделе Россия и Индонезия подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а суверенные фонды обеих стран договорились об инвестициях на сумму 3,5 млрд долларов. Кроме того, Путин поддержал стремление Индонезии стать полноправным членом БРИКС, пишет ABC.
В последнее время отношения России и Индонезии стремительно укрепляются. Как подчеркнул Прабово глава индонезийского МИД за последние восемь месяцев посещал Россию трижды. А министр культуры Индонезии Фадли Зон даже назвал своего президента «индонезийским Путиным».
Все началось с того, что США ввели в отношении страны 32%-ные торговые пошлины, нанеся удар по ее доброжелательному отношению к Вашингтону. Также Индонезия, по их мнению, хочет снизить зависимость от США и Китая, а Россия является «своего рода альтернативой». Например, пока США и некоторые европейские страны сокращают финансирование ряда программ в Индонезии, Россия активизирует свое сотрудничество с Джакартой.
Индонезия, как и большинство стран Юго-Восточной Азии, не согласна с западными державами в отношении Израиля, его войны в секторе Газа и нападения на Иран. Если бы Индонезия присоединилась к заявлению G7, в котором признано «право Израиля на самооборону», а Иран объявлен «главным источником региональной нестабильности и террора», это могло бы привести к политической катастрофе в стране.
Тем не менее «демарш» Прабово эксперты не считают полномасштабным отказом от партнерских отношений Индонезии с Западом. Они уверены, что Прабово продолжит следовать своей внешнеполитической философии: «тысяча друзей и ноль врагов».