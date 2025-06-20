Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: президент Индонезии отказался от участия в G7, чтобы встретиться с Путиным

Решение президента Индонезии Прабово Субианто пропустить саммит G7 в Канаде и вместо этого посетить Россию вызвало удивление в западных столицах, сообщает ABC News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Согласно статье, официальной причиной отказа стало то, что его встреча с Владимиром Путиным была запланирована заранее. Прабово, будучи человеком слова, решил пропустить саммит «богатых либеральных демократий» G7 в пользу участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Этот форум, известный как «российский Давос», является местом, где Россия, столкнувшаяся с жесткими западными санкциями, стремится привлечь иностранные инвестиции и продемонстрировать лучшие образцы своего бизнеса и технологий, отмечает издание.

Прабово принял решение о посещении ПМЭФ после появившихся ранее в этом году сообщений о том, что Москва якобы уговаривает Джакарту разместить бомбардировщики дальнего радиуса действия в индонезийской провинции Папуа, что вызвало беспокойство в западных внешнеполитических и оборонных кругах.

На этой неделе Россия и Индонезия подписали декларацию о стратегическом партнерстве, а суверенные фонды обеих стран договорились об инвестициях на сумму 3,5 млрд долларов. Кроме того, Путин поддержал стремление Индонезии стать полноправным членом БРИКС, пишет ABC.

В последнее время отношения России и Индонезии стремительно укрепляются. Как подчеркнул Прабово глава индонезийского МИД за последние восемь месяцев посещал Россию трижды. А министр культуры Индонезии Фадли Зон даже назвал своего президента «индонезийским Путиным».

Как предполагают эксперты, эта тенденция объясняет тем, что Индонезия все больше разочаровывается в США и «американском могуществе».

Все началось с того, что США ввели в отношении страны 32%-ные торговые пошлины, нанеся удар по ее доброжелательному отношению к Вашингтону. Также Индонезия, по их мнению, хочет снизить зависимость от США и Китая, а Россия является «своего рода альтернативой». Например, пока США и некоторые европейские страны сокращают финансирование ряда программ в Индонезии, Россия активизирует свое сотрудничество с Джакартой.

Кроме того, отказ Прабово от участия в G7 может быть продиктован внутриполитическими факторами.

Индонезия, как и большинство стран Юго-Восточной Азии, не согласна с западными державами в отношении Израиля, его войны в секторе Газа и нападения на Иран. Если бы Индонезия присоединилась к заявлению G7, в котором признано «право Израиля на самооборону», а Иран объявлен «главным источником региональной нестабильности и террора», это могло бы привести к политической катастрофе в стране.

Тем не менее «демарш» Прабово эксперты не считают полномасштабным отказом от партнерских отношений Индонезии с Западом. Они уверены, что Прабово продолжит следовать своей внешнеполитической философии: «тысяча друзей и ноль врагов».

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше