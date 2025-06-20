ABC: президент Индонезии отказался от участия в G7, чтобы встретиться с Путиным

Индонезия, как и большинство стран Юго-Восточной Азии, не согласна с западными державами в отношении Израиля, его войны в секторе Газа и нападения на Иран. Если бы Индонезия присоединилась к заявлению G7, в котором признано «право Израиля на самооборону», а Иран объявлен «главным источником региональной нестабильности и террора», это могло бы привести к политической катастрофе в стране.