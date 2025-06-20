Глава посёлка Линево снят с должности по иску новосибирского губернатора

В течение нескольких лет жители Линева выражали недовольство недостаточной температурой горячей воды в своих домах и обратились с жалобой к главе Следственного комитета РФ. В начале прошлого отопительного сезона в поселке произошло несколько крупных аварий. Местные власти обвиняли в сложившейся ситуации компанию «Сибтэк». В сентябре Грушевой обратился в прокуратуру по причине отсутствия горячего водоснабжения в поселке. Проверка, проведенная ведомством, выявила признаки коррупции в действиях главы поселка. Также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на муниципальном предприятии.