Глава посёлка Линево снят с должности по иску новосибирского губернатора

Таким образом был удовлетворен иск губернатора Андрея Травникова.
«Суд встал на сторону губернатора в данном вопросе, однако решение пока не вступило в законную силу, предусмотрена возможность апелляции,» — отметили, в частности, в пресс-службе новосибирского областного правительства.
В течение нескольких лет жители Линева выражали недовольство недостаточной температурой горячей воды в своих домах и обратились с жалобой к главе Следственного комитета РФ. В начале прошлого отопительного сезона в поселке произошло несколько крупных аварий. Местные власти обвиняли в сложившейся ситуации компанию «Сибтэк». В сентябре Грушевой обратился в прокуратуру по причине отсутствия горячего водоснабжения в поселке. Проверка, проведенная ведомством, выявила признаки коррупции в действиях главы поселка. Также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве на муниципальном предприятии.
Губернатор области дал указание провести проверку достоверности представленных главой поселка сведений о его доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В результате проверки было установлено, что Грушевой предоставил ложные сведения о доходах своей супруги.