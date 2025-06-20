Власти Молдовы обвиняют в фальсификациях на президентских выборах за рубежом: «Если оппозиция не будет внимательной, всё повторится, как в прошлом году»

Журналист Георге Гонца обвиняет власти в фальсификациях в диаспоре на президентских выборах. Без наблюдателей от оппозиции за рубежом, это повторится, считает журналист.
"В обществе много любви к диаспоре и регионам, но всё это сопровождается когнитивным диссонансом. Мы — одна из немногих стран, где диаспора голосует и за тех, кто остался, и за тех, кто сам уехал.
Диаспоры других стран голосуют за развитие регионов, наша — тоже. Это их выбор.
Если оппозиция не будет внимательной, всё повторится, как в прошлом году: массовые фальсификации. И не нужно говорить, что их не было — были. Есть видео.
Там — пачки бюллетеней с одними «да», идеально ровные, не сложенные. А ведь любой человек после кабины голосования складывает бюллетень.
Это говорит о том, что бюллетени были заранее проштампованы. И на парламентских выборах будет так же, если не следить".
Источник: Канал5.