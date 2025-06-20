Вячеслав Федорищев на ПМЭФ подписал соглашение с правительством Курской области

«12 лет работы в Самарской области невозможно просто вычеркнуть, — добавил он, подчеркнув при этом свою полную вовлеченность в дела Курской области. — Регион переживает непростые времена. И я рад тому, что имею возможность сегодня наблюдать за наведением порядка в регионе, за усилением государства, за приведением бизнеса в адекватное состояние, за то, что в конечном счете сегодня в Самарской области наводится порядок по всем направлениям».