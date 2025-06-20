СМИ: Нетаньяху ведет переговоры с представителями США

Ранее в ходе общения с прессой пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт передала журналистам заявление Трампа, согласно которому американский лидер допускает «существенную» вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение следующих двух недель. Левитт подчеркнула, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана. Она также отметила, что США продолжают контакты с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате.