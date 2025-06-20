ПМЭФ-2025: выступление Владимира Путина

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. В Кремле подчеркнули, что выступление президента РФ на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответы на вопросы модератора.