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ПМЭФ-2025: выступление Владимира Путина

Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании ПМЭФ-2025. Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин даст оценку международной ситуации, а также расскажет о положении дел в российской и мировой экономике. В Кремле подчеркнули, что выступление президента РФ на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответы на вопросы модератора.

Источник: Газета.Ру

16:09 Правительство подготовило пакет таких изменений, чтобы стимулировать создание современных более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда — Путин.

16:07 По итогам 2024 года ~уровень бедности составил 7,2%~. Для сравнения, в 2000-м году он составлял 29%.

16:05 Число работников, занятых в отраслях, где формируется конечный продукт, значительно увеличилось. Например, в обрабатывающей промышленности и туризме. Растет занятость и среди молодежи.

16:04 За первые четыре месяца 2025 года ~ВВП России прибавил 1,5%~ в годовом выражении — Путин.

16:03.

16:00 С 2021 года количество занятых в России выросло на 2,4 млн человека. Уровень безработицы снизился до 2,3%, это ~исторический минимум~, сообщил президент РФ.

15:57 Путин: важно обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста, ~добиться снижения инфляции~ и уровня безработицы.

15:56 Инфляционная динамика в России развивается лучше прогнозов, в том числе Центробанка, подчеркнул Владимир Путин.

15:55 Что касается ненефтегазового ВВП, его прирост в 2023 году составил 7,2%, в 2024 — 4,9%. Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России уже не является определяющим, заявил президент РФ.

15:52 ВВП России за последние два года прибавлял более 4% в год — Путин.

15:49 Владимир Путин приветствует участников и гостей 28-го ПМЭФ.

15:47 Владимир Путин, президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле вышли на сцену.

15:35 В зале потушили свет, но модератор и участники сессии пока еще не вышли на сцену.

15:25 Пленарное заседание ПМЭФ начинается.

15:24 Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ «будет объемным».

15:23 Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! Сегодня президент России Владимир Путин выступает на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. «Газета.Ru» следит за речью президента в режиме онлайн.

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