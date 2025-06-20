Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня 2025 года. Главная его тема в этом году заявлена так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. Центральным событием традиционно станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, оно состоится 20 июня.