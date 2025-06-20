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Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ. Оно началось незадолго до четырех часов вечера 20 июня.

Президент поприветствовал гостей и участников форума. Представители 145 стран и территорий участвуют в этом году в ПМЭФ, сказал Путин.

На сцене, помимо Путина, президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Модератор дискуссии — журналист, генеральный директор, ведущий телевизионного канала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.

XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит 18—21 июня 2025 года. Главная его тема в этом году заявлена так: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. Центральным событием традиционно станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, оно состоится 20 июня.