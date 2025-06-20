Путин начал выступление на пленарном заседании ПМЭФ

Президент поприветствовал гостей и участников форума. Представители 145 стран и территорий участвуют в этом году в ПМЭФ, сказал Путин.
На сцене, помимо Путина, президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Модератор дискуссии — журналист, генеральный директор, ведущий телевизионного канала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш.
XXVIII Петербургский международный экономический форум проходит