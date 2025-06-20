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Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Главные заявления

20 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума. Глава государства говорил о технологиях и их роли, пяти структурных изменениях российской экономики и задачах для бизнеса. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».

Источник: Фотобанк Росконгресс

О технологиях

  • Позитивные технологические изменения должны распространяться по всему миру, быть доступными.
  • Технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности.
  • Экономика России должна стать более технологичной, это не пожелание, а требование сегодняшнего дня.
  • Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях.
  • Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.
  • Нужно, чтобы правительство готовило ежегодный доклад о технологическом развитии страны.

О бизнесе

  • Необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса, стране нужно новое качество инвестиционного климата.
  • Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса.
  • Рейтинг инвестиционной привлекательности возглавляет Москва. Далее следует Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан.
  • Вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем вдвое.
  • За два года число заявок на изобретение от отечественных компаний и научных организаций выросло на 13% — это хорошие показатели.
  • Власти будут поддерживать новые российские бренды. Только за прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 тыс. брендов — на 12% больше, чем годом ранее.

Об экономике РФ

  • Россия занимает первое место в Европе по объему экономики и четвертое — в мире.
  • ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, темп роста выше среднемировых.
  • Российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года. В том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. Нельзя допустить риски стагнации и даже рецессии. Прирост ненефетгазового ВВП в 2024 году 4,9%, цифры весомые.
  • Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, что лучше прогнозов ЦБ. Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка. Необходимо добиться умеренной инфляции.
  • Представления о российской экономике как о сырьевой остаются в прошлом. Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли.
  • Важнейшая задача на 2025 год — переход экономики России к сбалансированному росту.

О занятости

  • России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда.
  • Количество занятых в России выросло на 2,4 млн. человек.
  • Безработица составляет 2,3%, это исторический минимум.
  • Молодежная безработица в России составляет 7,5%, это один из лучших показателей в мире.

О бедности

  • Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, по итогам прошлого года она составила 7,2%.
  • Социальное неравенство остается проблемой для России, но власти ее последовательно решают.
  • Россия будет стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство подготовило пакет необходимых изменений.
  • В 2000-м году уровень бедности в России составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%.

Об ОПК

  • Необходимо быстро внедрять гражданские разработки в военной сфере, обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов.
  • Следует уходить от деления компаний на только оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте.
  • ОПК в России набрал хороший темп, предприятия кратно увеличили производство продукции.
  • Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники.
  • Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.
  • Россия будет учитывать и негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК.

О торговле

  • Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям. России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг внутри страны.
  • У России есть успешные примеры электронных площадок, власти продолжат создавать условия для развития платформ. Поручаю Госдуме ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.
  • Маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию бизнеса, необходимо использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране.

Другие поручения президента

  • Использование цифрового рубля нужно сделать массовым.
  • В России планируется создать цифровую национальную логистическую транспортную платформу.
  • Необходимо развивать ненефтегазовый экспорт.
  • Нужно объединить программы льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия.
  • За прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Необходимо подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлекать ценные компоненты из этих отходов.