Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Главные заявления

20 июня президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании 28-го Петербургского международного экономического форума. Глава государства говорил о технологиях и их роли, пяти структурных изменениях российской экономики и задачах для бизнеса. Главные заявления Путина — в подборке «Ъ».