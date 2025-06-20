Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2025. Главные заявления

О технологиях
- Позитивные технологические изменения должны распространяться по всему миру, быть доступными.
- Технологический прорыв должен служить в том числе снижению уровня бедности.
- Экономика России должна стать более технологичной, это не пожелание, а требование сегодняшнего дня.
- Конкурентоспособность отраслей российской экономики должна базироваться на отечественных технологиях.
- Нужно подготовить единые требования к процедурам поддержки бизнеса в сфере технологий: от регистрации изобретений до серийного выпуска.
- Нужно, чтобы правительство готовило ежегодный доклад о технологическом развитии страны.
О бизнесе
- Необходимо кардинально минимизировать издержки бизнеса, стране нужно новое качество инвестиционного климата.
- Россия к 2030-му должна войти в топ-20 стран по условиям ведения бизнеса.
- Рейтинг инвестиционной привлекательности возглавляет Москва. Далее следует Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан.
- Вложения частного бизнеса в исследования и разработки в России должны быть увеличены не менее чем вдвое.
- За два года число заявок на изобретение от отечественных компаний и научных организаций выросло на 13% — это хорошие показатели.
- Власти будут поддерживать новые российские бренды. Только за прошлый год предприниматели зарегистрировали 77 тыс. брендов — на 12% больше, чем годом ранее.
Об экономике РФ
- Россия занимает первое место в Европе по объему экономики и четвертое — в мире.
- ВВП РФ растет ежегодно более чем на 4%, темп роста выше среднемировых.
- Российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года. В том числе в апреле рост ускорился до 1,9%. Нельзя допустить риски стагнации и даже рецессии. Прирост ненефетгазового ВВП в 2024 году 4,9%, цифры весомые.
- Годовая инфляция в России на 16 июня составила 9,6%, что лучше прогнозов ЦБ. Инфляционная динамика развивается лучше ожиданий рынка. Необходимо добиться умеренной инфляции.
- Представления о российской экономике как о сырьевой остаются в прошлом. Рост российского ВВП завязан не только на военно-промышленный комплекс, растут АПК, строительство, финансы и другие отрасли.
- Важнейшая задача на 2025 год — переход экономики России к сбалансированному росту.
О занятости
- России нужно переходить к экономике высоких зарплат, основанных на повышении производительности труда.
- Количество занятых в России выросло на 2,4 млн. человек.
- Безработица составляет 2,3%, это исторический минимум.
- Молодежная безработица в России составляет 7,5%, это один из лучших показателей в мире.
О бедности
- Россия достигла рекордного снижения уровня бедности, по итогам прошлого года она составила 7,2%.
- Социальное неравенство остается проблемой для России, но власти ее последовательно решают.
- Россия будет стимулировать создание более современных рабочих мест. Правительство подготовило пакет необходимых изменений.
- В 2000-м году уровень бедности в России составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%.
Об ОПК
- Необходимо быстро внедрять гражданские разработки в военной сфере, обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов.
- Следует уходить от деления компаний на только оборонно-промышленные и на предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте.
- ОПК в России набрал хороший темп, предприятия кратно увеличили производство продукции.
- Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники.
- Россия намерена развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами.
- Россия будет учитывать и негативный опыт при принятии решений по развитию ОПК.
О торговле
- Регулирование офлайн-магазинов в России во многом устарело и не соответствует современным условиям. России нужно структурно менять импорт и концентрироваться на производстве более технологичных товаров и услуг внутри страны.
- У России есть успешные примеры электронных площадок, власти продолжат создавать условия для развития платформ. Поручаю Госдуме ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.
- Маркетплейсы располагают большим массивом данных по состоянию бизнеса, необходимо использовать эти возможности для развития малого и среднего предпринимательства по всей стране.
Другие поручения президента
- Использование цифрового рубля нужно сделать массовым.
- В России планируется создать цифровую национальную логистическую транспортную платформу.
- Необходимо развивать ненефтегазовый экспорт.
- Нужно объединить программы льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и по сохранению объектов культурного наследия.
- За прошлые десятилетия были накоплены миллионы тонн отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. Необходимо подумать о запуске специальных проектов, чтобы извлекать ценные компоненты из этих отходов.