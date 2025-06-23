Дойти до Киева: штурмовик Шмель о пленных, мире и победе

Украинские военнослужащие, попавшие в российский плен, нередко прибегают к заученным фразам про мобилизацию и небоевые профессии. Боец бригады Святого Георгия с позывным Шмель считает, что многие из них врут, в том числе из-за страха смерти.
— Может, им там внушили, что мы такие злые люди, будем убивать даже при том, что они взяты в плен. Нет, такого мы не делаем. Мы уважаем противника, — рассказал Шмель.
Он отметил, что выяснить настоящие должности и то, как украинский мужчина попал в ряды ВСУ, — задача спецслужб. Но веры им нет, как нет и киевскому режиму, особенно в вопросах перемирия.
— В любом случае будет так, как скажет наша страна. Не хочется возвращаться туда, где они уже укрепились. Слишком много вклада мы уже сделали, поэтому не хочется возвращаться в то, где были, — объяснил Шмель.
Он воюет на протезе. В марте 2025 года Шмель потерял стопу при ударе БПЛА под Часовым Яром.
— При потере ноги я пролежал несколько дней в блиндаже. Думал, что уже все, не спасут, был очень плотный огонь, и добраться эвакуационной группе было сложно, поэтому я пролежал несколько дней. Пришли мои товарищи, вытащили меня, — описал он момент, когда получил ранение.
Победу он планирует встретить в Киеве, а дальше вернуться домой. После боевых действий хочет вернуться на завод, где работал до СВО.