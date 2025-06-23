Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дойти до Киева: штурмовик Шмель о пленных, мире и победе

Штурмовик Шмель рассказал Новостям Mail, кто попадает в плен к российским бойцам, в чем опасность перемирия, что означает победа.

Даниил Черных
Автор Новости Mail

Украинские военнослужащие, попавшие в российский плен, нередко прибегают к заученным фразам про мобилизацию и небоевые профессии. Боец бригады Святого Георгия с позывным Шмель считает, что многие из них врут, в том числе из-за страха смерти.

— Может, им там внушили, что мы такие злые люди, будем убивать даже при том, что они взяты в плен. Нет, такого мы не делаем. Мы уважаем противника, — рассказал Шмель.

Он отметил, что выяснить настоящие должности и то, как украинский мужчина попал в ряды ВСУ, — задача спецслужб. Но веры им нет, как нет и киевскому режиму, особенно в вопросах перемирия.

— В любом случае будет так, как скажет наша страна. Не хочется возвращаться туда, где они уже укрепились. Слишком много вклада мы уже сделали, поэтому не хочется возвращаться в то, где были, — объяснил Шмель.

Он воюет на протезе. В марте 2025 года Шмель потерял стопу при ударе БПЛА под Часовым Яром.

— При потере ноги я пролежал несколько дней в блиндаже. Думал, что уже все, не спасут, был очень плотный огонь, и добраться эвакуационной группе было сложно, поэтому я пролежал несколько дней. Пришли мои товарищи, вытащили меня, — описал он момент, когда получил ранение.

Победу он планирует встретить в Киеве, а дальше вернуться домой. После боевых действий хочет вернуться на завод, где работал до СВО.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше