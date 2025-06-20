Reuters: Иран готов обсуждать ограничения на обогащение урана

Сегодня в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с европейскими коллегами. Ранее стало известно, что главы европейских внешнеполитических ведомств планируют оказать давление на представителей Ирана в целях деэскалации его конфликта с Израилем и предложить Тегерану свернуть ядерную деятельность.