Reuters: Иран готов обсуждать ограничения на обогащение урана

Сегодня в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с европейскими коллегами. Ранее стало известно, что главы европейских внешнеполитических ведомств планируют оказать давление на представителей Ирана в целях деэскалации его конфликта с Израилем и предложить Тегерану свернуть ядерную деятельность.
Перед встречей Аракчи намекнул, что Тегеран готов обсуждать ограничения на обогащения урана, но «безоговорочно отвергнет» любое предложение о нулевом обогащении, особенно в свете продолжающихся израильских военных ударов, говорится в материале Reuters.
Согласно изданию, Иран ожидает конкретной инициативы по ядерной проблеме от «евротройки» — Франции, Германии и Великобритании. Иранский чиновник подчеркнул, что роль европейских держав сейчас «становится более заметной, поскольку на фоне израильских атак Тегеран не желает напрямую взаимодействовать с Соединенными Штатами».