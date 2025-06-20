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Reuters: Иран готов обсуждать ограничения на обогащение урана

Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что Иран готов к компромиссам по своей ядерной программе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Сегодня в Женеве состоится встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи с европейскими коллегами. Ранее стало известно, что главы европейских внешнеполитических ведомств планируют оказать давление на представителей Ирана в целях деэскалации его конфликта с Израилем и предложить Тегерану свернуть ядерную деятельность.

Перед встречей Аракчи намекнул, что Тегеран готов обсуждать ограничения на обогащения урана, но «безоговорочно отвергнет» любое предложение о нулевом обогащении, особенно в свете продолжающихся израильских военных ударов, говорится в материале Reuters.

Согласно изданию, Иран ожидает конкретной инициативы по ядерной проблеме от «евротройки» — Франции, Германии и Великобритании. Иранский чиновник подчеркнул, что роль европейских держав сейчас «становится более заметной, поскольку на фоне израильских атак Тегеран не желает напрямую взаимодействовать с Соединенными Штатами».