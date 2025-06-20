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Путин поручил правительству разработать стратегию развития креативной экономики

Необходимо подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, то есть основанной на интеллектуальном труде, и подумать над отдельным федеральным проектом. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин правительству и регионам на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Источник: РИА "Новости"

Президент напомнил, что в этом году вступил в силу федеральный закон о развитии и продвижении креативных индустрий. По его словам, до конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого сегмента экономики и общественной жизни, а также создавать необходимую инфраструктуру.

Креативная экономика включает в себя индустрии искусства, дизайна, медиа, цифровых технологий. Эта экономическая система основана на капитализации интеллектуальной собственности.

Подробнее о развитии этого сектора экономики — в материале «Креатив пошел».