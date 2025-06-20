Путин поручил правительству разработать стратегию развития креативной экономики

Президент напомнил, что в этом году вступил в силу федеральный закон о развитии и продвижении креативных индустрий. По его словам, до конца года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого сегмента экономики и общественной жизни, а также создавать необходимую инфраструктуру.