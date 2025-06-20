Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ

«Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам, и мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе дискуссионных треков качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и географии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой», — заявил он на пленарном заседании форума.