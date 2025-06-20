Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ

«Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам, и мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе дискуссионных треков качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и географии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой», — заявил он на пленарном заседании форума.
«Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения без участия самого человека», — добавил президент.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.