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Путин отметил интерес многих стран к дискуссиям на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что к дискуссиям по актуальным вопросам на площадке ПМЭФ присоединились представители многих стран.

Источник: © РИА Новости

«Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам, и мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий. В нынешнем году в числе дискуссионных треков качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и географии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой», — заявил он на пленарном заседании форума.

«Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И, конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения без участия самого человека», — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.