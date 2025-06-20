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В мунсовете Кишинева — массовая драка: Советники от ПАС полезли с кулаками на оппонентов из-за турнира по кикбоксингу, видно, решили провести соревнования в стенах мэрии или просто по-людски не умеют

На заседании муниципального совета Кишинева вспыхнула драка из-за будущего международного чемпионата по кикбоксингу [видео]

Источник: Комсомольская правда

На заседании муниципального совета Кишинева вспыхнула драка из-за будущего международного чемпионата по кикбоксингу.

Конфликт начался после резкой критики со стороны PAS, члены партии заявили, что турнир, запланированный на 22−27 июня, несёт угрозу безопасности — участниками станут более 200 бойцов из России и Беларуси, включая людей, подозреваемых в связях с Кремлём. PAS также раскритиковала то, что мероприятие организует Федерация WKF и фактически контролирует представитель приднестровского министерства внутренних дел.

Во время заседания заместитель главы управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой назвал обвинения «чистой ложью». Он пояснил, что федерация Молдовы лишь обеспечивает техническую часть турнира, а приглашения участникам — прерогатива международной федерации.

Павалой отметил, что участие команд из таких стран, как Испания, Италия и Австрия, подтверждает чисто спортивный характер мероприятия, и выразил сожаление, что спорт превращают в политическое поле битвы.