В мунсовете Кишинева — массовая драка: Советники от ПАС полезли с кулаками на оппонентов из-за турнира по кикбоксингу, видно, решили провести соревнования в стенах мэрии или просто по-людски не умеют

Конфликт начался после резкой критики со стороны PAS, члены партии заявили, что турнир, запланированный на 22−27 июня, несёт угрозу безопасности — участниками станут более 200 бойцов из России и Беларуси, включая людей, подозреваемых в связях с Кремлём. PAS также раскритиковала то, что мероприятие организует Федерация WKF и фактически контролирует представитель приднестровского министерства внутренних дел.