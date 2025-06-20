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Путин рассказал, что является показателем качества вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Одним из ключевых показателей качества работы управленческих команд вузов является уровень трудоустройства и зарплаты выпускников этих учебных заведений, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

«В этом году, в преддверии нашего форума, вышел рейтинг образовательных организаций России по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников этих вузов. Он позволяет увидеть, какие профессии наиболее востребованны на рынке труда, какие учебные заведения дают самое качественное и, что важно, нужное экономике образования. Такой рейтинг — один из ключевых показателей эффективности управленческих команд учебных заведений», — сказал он.