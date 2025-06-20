Путин рассказал, что является показателем качества вузов

«В этом году, в преддверии нашего форума, вышел рейтинг образовательных организаций России по уровню трудоустройства и зарплаты выпускников этих вузов. Он позволяет увидеть, какие профессии наиболее востребованны на рынке труда, какие учебные заведения дают самое качественное и, что важно, нужное экономике образования. Такой рейтинг — один из ключевых показателей эффективности управленческих команд учебных заведений», — сказал он.