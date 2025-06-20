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Хренин: современные военные конфликты преподносят все новые и новые уроки

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Отсутствие системы сдержек и противовесов привело к деградации безопасности во всех сферах, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на церемонии выпуска офицеров факультета Генштаба.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

Тотальная милитаризация планеты и дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов грозят непоправимыми последствиями глобального масштаба.

считает глава оборонного ведомства

По его словам, белорусские офицеры должны объективно оценивать данные вызовы и быть готовыми противостоять им. Несмотря на то, что очередной этап обучения завершился, учиться все равно придется каждый день.

Сегодня стремительно меняется не только мир вокруг, меняется сама армия и способы ведения военных действий. Современные военные конфликты преподносят нам все новые и новые уроки и в воздухе, и на земле".

подчеркнул Виктор Хренин

При этом он отметил, что белорусским офицерам нужно будет действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки.