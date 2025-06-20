Хренин: современные военные конфликты преподносят все новые и новые уроки

Тотальная милитаризация планеты и дальнейшее разрастание украинского и ближневосточного конфликтов грозят непоправимыми последствиями глобального масштаба.
По его словам, белорусские офицеры должны объективно оценивать данные вызовы и быть готовыми противостоять им. Несмотря на то, что очередной этап обучения завершился, учиться все равно придется каждый день.
Сегодня стремительно меняется не только мир вокруг, меняется сама армия и способы ведения военных действий. Современные военные конфликты преподносят нам все новые и новые уроки и в воздухе, и на земле".
При этом он отметил, что белорусским офицерам нужно будет действовать по ситуации и принимать нестандартные решения в сложных условиях и в кратчайшие сроки.