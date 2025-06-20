Главные заявления Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2025

О состоянии экономики России
ВВП России прибавлял более 4% ежегодно, то есть рост выше среднемирового. Вклад сырьевой составляющей в экономику больше не является определяющим. Показатель «ненефтегазового» ВВП России в 2023 году — 7,2%, в 2024 — 5,4%.
«Представление о зависимости экономики России только от сырьевой промышленности явно устарело», — заявил Путин.
Благодаря действиям ЦБ и правительства инфляция в стране снизилась ниже 10%. Годовая инфляция в РФ на 16 июня составила 9,6%.
«Уровень безработицы в России — 2,3% — это исторический минимум безработицы», — отметил Владимир Путин. Молодежная безработица в России достигла 7,5%, что является одним из лучших показателей в мире.
Некоторые специалисты и эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, нельзя допустить.
Уровень бедности в стране существенно снизился — в 2024 году доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляла 7,2%. Для сравнения, в 2000 году уровень бедности был равен 29%. Задача власти — достичь показателя в 5%.
Президент подчеркнул, что уровень зарплат в России пока еще недостаточный.
Речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы и предприниматели вынуждены поднимать в этой связи заработные платы и переманивать работников к себе.
Путин озвучил результаты национального рейтинга о состоянии инвестиционного климата.
Путин предложил запустить проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных миллионов тонн вредных отходов промышленности.
В 2024 году в России предприниматели зарегистрировали 77 тысяч новых брендов, что на 12% больше, чем в 2023 году.
В России около миллиона действующих товарных знаков. Динамика в этом плане положительная. Значительную часть заявок на участие в конкурсе «Знай наших» приходится на малый и средний бизнес.
Экономика России должна стать более технологичной. И это не пожелание, это объективное требование сегодняшнего, да и завтрашнего дня. Вызов, на который обязательно нужно отвечать, если мы хотим стать сильнее. А мы хотим.
В России заработала система электронных перевозочных документов, напомнил Путин. Ежемесячно выдается более полутора миллионов таких документов.
С коллегами по БРИКС ведется работа по созданию независимых платежных систем.
«Наш стратегический вектор — последовательно шаг за шагом менять структуру отечественной экономики» — заявил президент.
Для этого требуется изменить характер занятости, перейти к экономике высоких заработных плат, основанных на повышении качества рабочих мест и повышения производительности труда.
Поручения президента:
- Разработать стратегию развития креативной экономики в стране.
- Создать программу по развитию туристических и культурных объектов, в том числе предусматривающую льготное кредитование на реконструкцию старинных зданий, музеев.
- Реализовать проекты по извлечению ценных компонентов из накопленных в РФ миллионов тонн вредных отходов.
- Сформировать национальную модель ведения бизнеса к сентябрю 2025 года.
- Создать национальную цифровую транспортно-логистическую платформу, которая станет базой для прокладки логистических маршрутов.
- Подготовить план стратегического взаимодействия с Китаем, Индией.
- Минимизировать издержки бизнеса, создав «новое качество инвестиционного климата», чтобы к 2030 году Россия вошла в 20 лучших стран по условиям ведения бизнеса.
- Нарастить до 2% ВВП к 2030 году совокупные затраты бизнеса и государства на исследования и разработки.
- Сделать использование цифрового рубля массовым.
- Усовершенствовать нормативное регулирование конкуренции и порядка использования данных цифровыми платформами.
- Нарастить нефтегазовый экспорт, а также изменить структуру импорта, сконцентрировавшись на производство высокотехнологичных товаров.
- Госдуме принять правительственные поправки в трудовое законодательство, разработанные для создания более современных и привлекательных рабочих мест, ускорить принятие законопроекта о регулировании маркетплейсов.
Развитие ВПК
В России предпринимаются усилия для обновления экономики в сфере ОПК.
Необходимо оперативно внедрять гражданские разработки в военной сфере, по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов.
Следует уходить от деления компаний на работающие только в сфере обороны или гражданского производства и по возможности обеспечивать сопряжение гражданского и оборонного секторов.
ОПК должен максимально сократить время от идеи до реализации продукта.
Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил, оснащать их по последнему слову техники.
Страна нарастит военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей под ключ», — объяснил президент.
«Необходимо предложить миру новую модель развития, свободную от политических манипуляций. Путин подчеркнул: речь не идет о модернизации механизмов эпохи глобализации, они уже устарели».