Набиуллина усомнилась в необходимости института омбудсмена инвесторов

«Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику?», — поинтересовалась госпожа Набиуллина.
По ее мнению, основная проблема заключается в правоприменительной практике. Госпожа Набиуллина пояснила, что законодательство не требует изменений в защите прав инвесторов, однако необходимо разработать комплекс мер и приложить совместные усилия для улучшения ситуации.
Ранее с аналогичным предложением выступал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Он предполагал, что омбудсмен будет назначаться президентом и иметь право подавать иски в интересах групп инвесторов, а также обжаловать судебные решения.