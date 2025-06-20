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Набиуллина усомнилась в необходимости института омбудсмена инвесторов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила сомнение, что появление омбудсмена инвесторов может значительно повлиять на защиту их прав. Так она ответила на предложение главы наблюдательного совета Мосбиржи Сергея Швецова на Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

«Вы думаете, уполномоченный в состоянии поменять эту правоприменительную практику?», — поинтересовалась госпожа Набиуллина.

По ее мнению, основная проблема заключается в правоприменительной практике. Госпожа Набиуллина пояснила, что законодательство не требует изменений в защите прав инвесторов, однако необходимо разработать комплекс мер и приложить совместные усилия для улучшения ситуации.

Ранее с аналогичным предложением выступал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Он предполагал, что омбудсмен будет назначаться президентом и иметь право подавать иски в интересах групп инвесторов, а также обжаловать судебные решения.

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