Политолог Безпалько: опросы фиксируют снижение уровня доверия к Зеленскому

«У Украины очень большой иммунитет к коррупции, потому что с момента создания государства коррупция сопровождала украинские власти все время. На начальном этапе она больше была связана с приватизацией, но сейчас речь идет о массовых хищениях из госбюджета. Поэтому коррупция не станет поводом для нового майдана, а вот тема продолжения военных действий может. Внутри общества, конечно, есть усталость, и многие хотели бы завершить конфликт», — пояснил экс-нардеп.