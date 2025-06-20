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CBS: Трамп усиливает наблюдение за «агентами Ирана» в США

Поскольку президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по иранским ядерным объектам, сотрудники правоохранительных органов усилили на территории США наблюдение за сторонниками Ирана, сообщает CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, директор ФБР Кэш Патель отдал приказ активизировать усилия по отслеживанию возможных внутренних «спящих ячеек», связанных с проиранской «Хезболлой». ФБР, Министерство национальной безопасности и другие спецслужбы выделили значительные ресурсы на противодействие этой угрозе.

Данная проблема беспокоит нынешних и бывших чиновников администрации с тех пор, как по приказу Трампа в январе 2020 года был убит иранский генерал Касем Сулеймани, отмечает издание.

В конце прошлого года, по данным CBS, федеральная прокуратура США предъявила обвинение «агенту» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двум находящимся в США лицам в заговоре с целью слежки и убийства критиков иранского режима. «Агент» КСИР якобы сообщил следователям, что неназванные должностные лица КСИР подталкивали его спланировать нападение на Трампа.

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