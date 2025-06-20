CBS: Трамп усиливает наблюдение за «агентами Ирана» в США

В конце прошлого года, по данным CBS, федеральная прокуратура США предъявила обвинение «агенту» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и двум находящимся в США лицам в заговоре с целью слежки и убийства критиков иранского режима. «Агент» КСИР якобы сообщил следователям, что неназванные должностные лица КСИР подталкивали его спланировать нападение на Трампа.