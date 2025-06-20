WSJ: Израиль проверяет, можно ли победить Иран лишь благодаря авиации

Издание отмечает, что власти еврейского государства, похоже, рассчитывают одержать победу лишь за счет авиаударов, потому что у них нет возможности провести масштабную наземную операцию так далеко от своих границ и против такой большой страны. При этом военные специалисты сходятся во мнении, что ракет и бомб редко хватает для победы, особенно для поражения крупных целей.
Как указывает WSJ, в случае успеха Израиля необходимо будет пересмотреть возможности современной авиации, чья эффективность повышается за счет беспилотников и сложных технологий слежки и сбора разведданных.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.