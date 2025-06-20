WSJ: Израиль проверяет, можно ли победить Иран лишь благодаря авиации

Издание отмечает, что власти еврейского государства, похоже, рассчитывают одержать победу лишь за счет авиаударов, потому что у них нет возможности провести масштабную наземную операцию так далеко от своих границ и против такой большой страны. При этом военные специалисты сходятся во мнении, что ракет и бомб редко хватает для победы, особенно для поражения крупных целей.