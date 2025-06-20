Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Стенограмма

Н. Котейш (как переведено): Добрый вечер всем!
Господин Президент, спасибо большое для меня большая радость и честь находиться с Вами здесь, а также с Вашими уважаемыми гостями.
Хотел бы сказать, что Петербургский международный экономический форум вновь и вновь показывает себя важной площадкой для дискуссий по тематике мировой экономики, а также политики. Сейчас самое подходящее время, чтобы оказаться сегодня здесь и обсудить то, что мы будем обсуждать после того, как заслушаем ваши выступления — от Вас, господин Президент, и от Ваших уважаемых гостей. Спасибо большое еще раз, господин Президент.
Это очень интересная группа гостей. У нас представлен Китай, Индонезия — очень важная страна, представляющая АСЕАН, есть Россия, конечно, Бахрейн, который является важной частью ССАГПЗ [Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива], а также Южная Африка, которая является одним из государств — основателей группы БРИКС. И всё равно некоторые продолжают утверждать, будто Владимир Путин находится в изоляции. Я думаю, что гости, напротив, свидетельствуют о том, насколько многополярным стал наш мир.
Господин Президент, пожалуйста, слово предоставляется Вам, Вы первый наш выступающий.
В. Путин: Уважаемый господин Прабово Субианто!
Ваше Высочество шейх Насер!
Уважаемый господин Дин Сюэсян!
Уважаемый господин Пол Машатиле!
Дорогие друзья! Дамы и господа!
Приветствую всех участников и гостей XXVIII Петербургского международного экономического форума. Его формат традиционно предполагает предметные, содержательные дискуссии по самым актуальным темам. И мы рады, что к их обсуждению на площадках форума присоединились представители 140 стран и территорий.
В нынешнем году в числе таких тем, — они все важные, как коллеги в таких случаях говорят, в числе дискуссионных треков, — качество роста в условиях многополярного мира и больших вызовов. А это тектонические изменения в глобальной экономике и демографии, включая динамику населения планеты, социальные, общественные и геополитические противоречия, которые дают о себе знать кризисами, региональными конфликтами, которые стремительно вспыхивают с новой силой — и мы видим это, к сожалению, сегодня на Ближнем Востоке.
Наконец, это изменение климата и острые экологические проблемы, требующие ответа. И конечно, переход к новому технологическому укладу, основанному на цифровых платформах, искусственном интеллекте и автономных системах, способных принимать решения даже без участия самого человека.
Вопрос в том, как сделать так, чтобы позитивные технологические изменения распространялись повсеместно, чтобы новые цифровые, технологические решения были доступны, позволяли странам и регионам, городам выходить на новый уровень развития, прогресса, подниматься вверх, добиваться того, чтобы эффект от технологического прорыва приносил благо, пользу всем, включая изменение структуры общества, снижение уровня бедности и повышение качества жизни, а также равные возможности для каждого человека — получить знания, которые помогут ему раскрыть свой потенциал. То есть чтобы был реализован фундаментальный принцип — принцип справедливости.
В ходе своего выступления остановлюсь на том, какие задачи стоят перед нашей страной, перед Россией в этих сферах, что мы делаем для их решения вместе с бизнесом, научными и общественными объединениями, а также о том, какие предлагаем подходы, чтобы поддержать экономический рост не только в нашей стране, но и создать совместные механизмы глобального и регионального развития в партнёрстве с дружественными нам странами.
Начну с текущего состояния российской экономики. Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более четырёх процентов ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых.
Если говорить о структуре этого роста, то приведу специальный показатель, так называемый ненефтегазовый ВВП — он очищен от влияния отраслей, связанных с добычей углеводородов. Так вот, прирост ненефтегазового ВВП России в 2023 году составил 7,2 процента, в 2024-м — почти пять, 4,9 процента. То есть здесь цифры весомые, и они более основательные, чем [рост] ВВП в целом.
Иными словами: вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику уже не является определяющим. Более того, он в текущем моменте оказался даже отрицательным.
При этом общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но всё-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста.
За два года со знаком «плюс» отличились сельское хозяйство, промышленность в целом, строительный комплекс, логистика, сфера услуг, финансов и IT-индустрия, то есть практически все ключевые, системообразующие отрасли отечественной экономики.
О чём это говорит? О том, что благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний, их коллективов, управленцев, благодаря инициативе, труду миллионов предпринимателей наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной. Представления о российской экономике как исключительно сырьевой, зависимой от экспорта углеводородов явно устарели, они уходят в прошлое. Реальность говорит о другом.
Россия уже занимает четвёртое место в мире по объёму валового внутреннего продукта, в Европе — первое. Это не на душу населения, а валовый внутренний продукт, то есть объём экономики, но всё-таки это очень знаковый показатель.
Но, конечно, мало достичь этой позиции — важно постоянно подтверждать статус одной из крупнейших экономик, создавать комфортные условия, чтобы бизнес — и отечественный, и из дружественных стран — вкладывал ресурсы, модернизировал и расширял производства именно в России.
Наша важнейшая задача текущего года — обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы понимаем это таким образом, что мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы. По данным статистики годовая инфляция уже снизилась до однозначных показателей — менее десяти процентов. По состоянию на 16 июня она составила 9,6 процента. Конечно, это ещё много, но таргетирование инфляции продолжается.
Конечно, здесь сыграли свою роль как активная работа Правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия Центрального банка. Вместе с тем на что хотел бы обратить внимание: инфляционная динамика развивается лучше, чем ожидали многие эксперты и чем даже предсказывал Банк России. Это уже позволило приступить к аккуратному смягчению денежно-кредитной политики.
Но изменение потребительских цен — это далеко не вся картина. Повторю, сбалансированный рост — это и умеренная инфляция, и низкая безработица, и продолжение позитивной экономической динамики. Важно держать в фокусе все индикаторы самочувствия наших отраслей, компаний и даже отдельных предприятий.
О ситуации на рынке труда ещё скажу позднее. Сейчас же отмечу, что за первые четыре месяца текущего года ВВП России прибавил полтора процента в годовом выражении, в том числе в апреле рост ускорился до 1,9 процента. Вместе с тем некоторые специалисты, эксперты указывают на риски стагнации и даже рецессии. Этого, безусловно, ни в коем случае нельзя допустить.
Знаю, что на площадках форума вы услышали те дискуссии в Правительстве, между Центральным банком России и Правительством. Вы наверняка уже погрузились в материал.
Нужно вести грамотную, продуманную бюджетно-налоговую и денежно-кредитную политику, настраивать их механизмы прежде всего на поддержку и стимулирование роста. Естественно, при обеспечении макроэкономической, инфляционной и финансовой стабильности.
То есть наш стратегический вектор именно в том, чтобы активно, последовательно, шаг за шагом менять структуру отечественной экономики. Мы здесь, как уже сказал, многого добились, но очевидно, что критически важно идти вперёд, тем более с учётом кардинальных изменений в мире.
О важности дополнительных действий на этот счёт мы говорили на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам ещё в декабре прошлого года. Правительство, регионы, бизнес, экспертное и научное сообщество вместе определяли задачи повышения темпов долгосрочного роста и структурных изменений экономики. Сегодня в общем виде предлагаю остановиться, планирую остановиться на этих ключевых направлениях.
Прежде всего это изменение характера занятости и структуры потребления. Мы должны создавать условия для повышения экономической активности граждан, для того, чтобы и молодёжь, и люди в зрелом возрасте могли реализовать свой потенциал на рынке труда, получать новые компетенции, успешно строить карьеру, увеличивать свой доход.
То есть речь о переходе к экономике высоких заработных плат, основанных не на том, что есть дефицит рабочей силы — предприниматели вынуждены в этой связи поднимать заработные платы и переманивать работников к себе. Высокие заработные платы должны быть основаны на повышении качества рабочих мест и на повышении производительности труда.
За последние четыре года количество занятых в России выросло на два миллиона 400 тысяч человек. Начиная с октября прошлого года в целом по стране уровень безработицы стабилизировался и составляет примерно 2,3 процента. Мы добились исторического минимума безработицы. Что важно: есть позитивная динамика в субъектах Федерации, где проблема занятости традиционно была острой. Российские коллеги знают: речь прежде всего о юге России, о Северном Кавказе. Здесь безработица сократилась примерно в два раза — это очень хороший показатель.
Здесь сработали и грамотная стимулирующая макроэкономическая политика, и активные действия региональных властей при поддержке федеральных программ в сфере занятости, а также, что важно, широкое внедрение современных технологических решений, таких как платформенная занятость и цифровые маркетплейсы.
Некоторые наши коллеги, например наш гость из Бахрейна, говорил, что он был только что в Чеченской Республике и видел, как республика развивается. Действительно, всё это на примере Чечни видно очень хорошо.
При этом что хочу отдельно подчеркнуть: растёт занятость среди молодых людей, которые только выходят на рынок труда, получают своё первое место работы. По показателю молодёжной безработицы Россия входит в число лучших в мире. У нас она составляет около семи с половиной процента.
Для примера: в таких странах, как Франция и Великобритания, молодёжная безработица — примерно 16 и 11 процентов соответственно. Вообще, молодёжная безработица — это острейшая экономическая и социальная проблема в современном мире. В России, как мы видим, в целом удаётся идти по правильному пути. Думаю, что мы можем сказать, что мы её [эту проблему] решаем.
Конечно, нам есть куда стремиться. Но вновь подчеркну: прогресс в этой сфере очевиден. И это особенно важно, так как эффект от активной занятости молодёжи проявляется не только, что называется, здесь и сейчас. Успешный старт, востребованность на рынке труда определяют в дальнейшем более качественную профессиональную карьеру молодого человека, его место в обществе, во многом влияют на его стремление создавать семью, заботиться о родителях, воспитывать своих детей — и не только первенца, но и второго, а дай бог, и третьего [ребёнка], и последующих детей. Речь идёт о важнейшем вопросе общественного, экономического, демографического развития страны.
Далее. У нас растёт занятость в отраслях, где формируется конечный продукт, в секторах высокотехнологичной экономики, в том числе имею в виду обрабатывающую промышленность, информационные технологии, туризм. А в обеспечивающих отраслях, например в торговле, государственном управлении и финансах, там занятость, напротив, объективно и обоснованно сокращается. Это, — думаю, кто-то знает, но думаю, что не все, — очень хорошие тенденции и показатель хороший.
Например, для справки, если посмотреть в динамике: в сфере информации и связи у нас увеличение произошло сейчас на 353 тысячи человек — плюс 29,7 процента; в обрабатывающих отраслях промышленности — 10,2 процента. А в свою очередь количество работников в сфере торговли, например, сократилось на 170 тысяч человек — это минус три процента.
Это постепенные, но очень значимые, важные тенденции, которые отражают структурные, качественные изменения. Мы намерены и дальше — через повышение эффективности экономики, внедрение цифровых платформенных решений — способствовать снижению доли занятости в так называемых обеспечивающих секторах. Естественно, мы должны дать занятым здесь людям альтернативу.
Для этого будем стимулировать создание современных, более привлекательных рабочих мест с высокой производительностью труда, которые отвечают новому технологическому укладу. Под его потребности, а главное, в интересах людей нужно донастраивать трудовое законодательство. Правительство подготовило пакет таких изменений, и прошу Государственную Думу принять их в короткие сроки.
Повторю: именно в качественной, структурно новой занятости — ключ к повышению доходов граждан, семей, к сокращению социального неравенства. Конечно, это ещё остаётся для нас проблемой, но мы её последовательно решаем. Мы уже сделали многое для опережающего роста доходов наименее обеспеченных граждан страны и в целом достигли, — хочу об этом сказать отдельно, особо подчеркнуть, — мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности в Российской Федерации.
По итогам прошлого года она составила 7,2 процента, и позитивная динамика здесь сохраняется. По итогам первого квартала текущего года — по сравнению с тем же показателем год назад — численность граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократилась более чем на два миллиона людей.
Представители российской части нашего сегодняшнего собрания знают, но повторю для наших гостей. В 2000 году уровень бедности составлял 29 процентов в Российской Федерации, и в такой — скажем прямо — унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года, это уже не 29 процентов, а 7,2 процента, и это не 42,3 миллиона человек — это 10,5 миллиона человек. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать — мы так и собираемся делать: до семи процентов сокращать и далее — до пяти процентов.
Однако в целом по экономике уровень заработных плат в России пока ещё, конечно, недостаточный — хочу это тоже подчеркнуть. Уже говорил: нужно ставить здесь амбициозные цели, формировать экономику высоких заработных плат. Повторю ещё раз — это очень важно — на основе повышения производительности труда. Кстати, доля оплаты труда в ВВП России увеличилась с 40 с небольшим процентов в 2021 году до почти 44 процентов в 2024-м.
Продолжение следует.