Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Стенограмма

Представители российской части нашего сегодняшнего собрания знают, но повторю для наших гостей. В 2000 году уровень бедности составлял 29 процентов в Российской Федерации, и в такой — скажем прямо — унизительной ситуации у нас находилось 42,3 миллиона человек. По итогам 2024 года, это уже не 29 процентов, а 7,2 процента, и это не 42,3 миллиона человек — это 10,5 миллиона человек. Конечно, мы должны стремиться к тому, чтобы и эту цифру сокращать — мы так и собираемся делать: до семи процентов сокращать и далее — до пяти процентов.