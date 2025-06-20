Путин рассказал, как надо модернизировать армию с учетом новых разработок

Необходимо повышать боевые возможности российской армии на новой технологической базе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
По словам президента, оборонно-промышленный комплекс страны набрал хороший темп, а предприятия кратно нарастили производство. При этом Россия, как отметил Путин, должна оснащать армию по последнему слову техники. Будет учитываться и негативный опыт, связанный, например, с поражением беспилотными летательными аппаратами дорогостоящий техники.
Вместе с этим российский президент заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружения, но и о совместных разработках», — сказал он.
Помимо этого, Путин рассказал о том, что необходимо увеличивать число предприятий, которые выпускают продукцию двойного назначения, и уходить от разделения на оборонный комплекс и компании, которые работают исключительно гражданском сегменте.