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Путин рассказал, как надо модернизировать армию с учетом новых разработок

Российский президент заявил, что вооруженные силы должны оснащаться по последнему слову техники.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Необходимо повышать боевые возможности российской армии на новой технологической базе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам президента, оборонно-промышленный комплекс страны набрал хороший темп, а предприятия кратно нарастили производство. При этом Россия, как отметил Путин, должна оснащать армию по последнему слову техники. Будет учитываться и негативный опыт, связанный, например, с поражением беспилотными летательными аппаратами дорогостоящий техники.

Вместе с этим российский президент заявил о намерении развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами. «Причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружения, но и о совместных разработках», — сказал он.

Помимо этого, Путин рассказал о том, что необходимо увеличивать число предприятий, которые выпускают продукцию двойного назначения, и уходить от разделения на оборонный комплекс и компании, которые работают исключительно гражданском сегменте.