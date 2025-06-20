Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием

«Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа», — сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.