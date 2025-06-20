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Президент Индонезии рассказал, как ресурсы страны могут стать ее проклятием

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто.

Источник: © РИА Новости

«Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа», — сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.

Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя «в фарватере самых крупных, самых мощных сил».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.