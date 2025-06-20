Путин на ПМЭФ-2025: главные тезисы выступления президента

Во время выступления президент озвучил рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Его результаты были озвучены на форуме за несколько часов до пленарного заседания. Лидером по-прежнему остается Москва. Далее следует Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан. Петербург выбыл из топ-5 и занял шестое место. Ленинградская область в этом году не вошла в десятку лидеров.