Путин на ПМЭФ-2025: главные тезисы выступления президента

Владимир Путин начал с описания экономической ситуации в стране. Глава государства заявил, что ВВП России в течении двух лет ежегодно растет более чем на 4%, а темп роста превышает среднемировые. За первые четыре месяца 2025-го ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении. В апреле рост ускорился до 1,9%.
По словам президента, инфляция в стране, благодаря действиям Банка России и правительства, снизилась ниже 10%. Годовая инфляция на 16 июня составила 9,6%. «Наша важнейшая задача текущего года обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы», — продолжал господин Путин.
Уровень безработицы в стране стабилизировался и сократился до исторического минимума — до 2,3%. «За последние четыре года количество занятых в России выросло на 2,4 млн. человек», — заявил Владимир Путин. На пленарном заседании прошлого года президент отмечал, что уровень безработицы сократился до 2,6%.
Молодежная безработица сейчас составляет около 7,5%. По этого показателю среди молодежи РФ входит в число лучших в мире, заявил глава государства.
Снижается, по данным президента, и уровень бедности в стране. «Мы достигли рекордного за всю историю страны снижения уровня бедности. По итогам прошлого года она составила 7,2%», — заявил Владимир Путин. Он напомнил, что в 2000-м году уровень бедности составлял 29%, сейчас стоит цель выйти на показатель в 5%.
Говоря о занятости населения, президент отметил, что «уровень зарплат в России пока еще, конечно, недостаточный». По мнению главы государства, России необходим переход к экономике высоких зарплат, в основе которых находится повышение производительности труда. Рост зарплат должен основываться «на повышении качества рабочих мест и производительности труда», заявил Владимир Путин.
Во время выступления президент озвучил рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Его результаты были озвучены на форуме за несколько часов до пленарного заседания. Лидером по-прежнему остается Москва. Далее следует Татарстан и Нижегородская область. На третьем месте — Московская область и Республика Башкортостан. Петербург выбыл из топ-5 и занял шестое место. Ленинградская область в этом году не вошла в десятку лидеров.
К 2030 году, по заявлению президента, должна войти в топ-20 мировых лидеров по ведению бизнеса. По словам главы государства, для достижения этой цели правительство вместе с экспертами и предпринимателями разрабатывает национальную модель целевых условий ведения бизнеса в стране.