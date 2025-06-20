Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России

Ранее газета Politico сообщила, что ЕС решил отложить попытки снизить потолок цен на нефть из РФ на фоне обеспокоенности, что ситуация на Ближнем Востоке приведет к росту цен, в ходе саммита G7 страны согласились пока не браться за эту проблему.