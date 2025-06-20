Bloomberg: США не готовы поддержать более жесткие санкции против России

По данным Блумберга, некоторые страны ЕС считают, что снижение потолка цен на нефть из РФ будет действенным, только если эту меру поддержит Вашингтон.
«После саммита G7… стало ясно, что США не готовы поддержать более жесткие антироссийские санкции», — отмечает агентство.
Впрочем, добавляет Блумберг, следующий пакет санкций ЕС против РФ, как ожидается, все еще будет включать запрет на использование инфраструктуры «Северных потоков», а также отключение ряда банков от системы SWIFT. Главы МИД стран блока обсудят эти меры 23 июня.
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