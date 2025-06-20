Экс-глава Гагаузии назвала молдавскую ПДС преступной группировкой

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября.
«В Республике Молдова действует организованная политическая группировка, которая ставит под угрозу честность политических и избирательных процессов и напрямую посягает на свободное волеизъявление народа… Цель этой организованной политической структуры — сохранить власть в руках ПДС любой ценой. На это выделяются огромные бюджеты, мобилизуются все административные, человеческие и медиаресурсы», — написала Влах в своем блоге.
По ее словам, в эту группировку входит руководство и актив ПДС, руководство целого ряда ключевых государственных учреждений: Службы информации и безопасности, национальной полиции, национального центра по борьбе с коррупцией, центральной избирательной комиссии, Конституционного суда, министерства иностранных дел, государственной канцелярии, национального центра по защите персональных данных, совета по телевидению и радио, антикоррупционной прокуратуры, отдельных судов, а также более 30 СМИ, десятки НПО и так называемых «лидеров общественного мнения», сотни интернет-троллей.
Влах отмечает, что внутри этой организованной политической группировки у каждого члена четко определен круг обязанностей: одни занимаются манипуляцией общественного мнения в пользу власти, другие атакуют политических оппонентов ПДС, третьи прикрывают и оправдывают агентов режима, когда их разоблачают.
«По отдельным направлениям деятельность этой группировки, выстроенной по модели преступных сообществ, координируется иностранными гражданами — представителями внешних интересов, далеких от интересов Республики Молдова. Это обстоятельство может послужить основанием для начала всестороннего национального расследования по фактам государственной измены, совершенной этой ОПГ», — подчеркнула политик, отметив, что в связи с этим партия «Сердце Молдовы» считает своим приоритетом необходимость ликвидации этой политической группировки.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.