«Альтернатива» подала документы в ЦИК Молдавии для регистрации на выборах

Парламентские выборы в Молдавии должны состояться 28 сентября. C 20 июня начался срок подачи документов для регистрации избирательных блоков по выдвижению кандидатов в депутаты парламента республики. Крайний срок подачи заявления о регистрации избирательного блока — 13 августа включительно.
«Лидеры Блока “Альтернатива” подали в пятницу, 20 июня, документы на официальную регистрацию в Центральную избирательную комиссию. Представители блока подтвердили свою приверженность интересам граждан и намерение предложить серьезную политическую альтернативу, ориентированную на подлинные реформы, устойчивое развитие и укрепление демократии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Лидеры блока выразили надежду на то, что представители ЦИК рассмотрят регистрационное досье прозрачно и беспристрастно, без политического вмешательства или произвольного толкования недавно измененных регламентов.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.